Арьен Роббен: В идеале счет должен был быть 4:0, а не 2:1
Нападающий «Баварии» Арьен Роббен
прокомментировал победу над «Вердером» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата
Германии.
«Когда
команда делает счет 2:0, то кажется, что дело уже в шляпе. Во втором тайме
«Вердер» значительно усилил давление на нас, больше шел вперед, а это означало,
что у нас появлялось больше свободных зон. Мы должны использовать такую
ситуацию намного лучше. В идеале счет должен был быть 3:0, 4:0. Мы должны быть
более организованными и лучше контролировать мяч. В первом тайме мы позволяли
слишком много контратак. Нам еще есть над чем работать», - приводит слова Роббена
официальный сайт «Баварии».
Напомним, в составе мюнхенского клуба забивали Роббен и Давид Алаба. У «Вердера» один мяч отыграл Макс Крузе. «Бавария» набрала 45 очков и продолжает лидировать в чемпионате Германии. У «Вердера» 16 очков и 15-е место.
Матч
Голы
Роббен 30 (0:1). Алаба 45 (0:2). Крузе 53 (1:2).
Состав
Вердер: Видвальд, Сане, Велькович, Мойсандер, Гарсия С. (Кайнц, 81), Бауэр (Бартельс, 71), Юнузович, Гнабри, Делэйни, Писарро (Эггештайн М., 19), Крузе
Бавария: Нойер, Хуммельс, Мартинес, Алаба, Лам, Рибери (Коста, 79), Роббен (Коман, 66), Алонсо, Киммих, Левандовски, Мюллер (Саншеш, 62)
Предупреждения:
Бауэр, 42; Гарсия С., 72; Юнузович, 75; Эггештайн М., 90 - Коман, 90
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
28 января 17:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция