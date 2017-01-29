Арьен Роббен: В идеале счет должен был быть 4:0, а не 2:1

Нападающий «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал победу над «Вердером» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата Германии.

«Когда команда делает счет 2:0, то кажется, что дело уже в шляпе. Во втором тайме «Вердер» значительно усилил давление на нас, больше шел вперед, а это означало, что у нас появлялось больше свободных зон. Мы должны использовать такую ситуацию намного лучше. В идеале счет должен был быть 3:0, 4:0. Мы должны быть более организованными и лучше контролировать мяч. В первом тайме мы позволяли слишком много контратак. Нам еще есть над чем работать», - приводит слова Роббена официальный сайт «Баварии».

Напомним, в составе мюнхенского клуба забивали Роббен и Давид Алаба. У «Вердера» один мяч отыграл Макс Крузе. «Бавария» набрала 45 очков и продолжает лидировать в чемпионате Германии. У «Вердера» 16 очков и 15-е место.