Сергей Карякин: Впервые подписал антидопинговое соглашение, чтобы получить лицензию

Российский гонщик, победитель «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин рассказал о том, как заболел перед стартом ралли-марафона.

- Я сильно заболел – подцепил вирус в самолете, пока летел, - говорит Карякин в интервью Motorsport.com. - С каждым днем становилось все хуже и хуже. Кашель был такой сильный, что еще чуть-чуть, думал я, и буду отхаркивать кровью. Меня бросало то в жар, то в холод.

Местные медики сначала давали мне таблетки от горла, не помогало. Потом додумались-таки дать мне антибиотики. Догадались бы раньше, было бы проще. В итоге первые пять дней гонки лекарства поддерживали во мне плохое состояние, но главное, что не становилось хуже. Ближе к финишу «Дакара» стало лучше.

- А лекарства от кашля за допинг принять не могли? WADA сейчас за всем следит!

- Нет, лекарства от организаторов точно не входят в список антидопингового агентства.

- После скандала с Анастасией Нифонтовой к россиянам было приковано какое-то повышенное внимание WADA?

- Нет, нас не перепроверяли. Правда, я впервые подписал антидопинговое соглашение, чтобы получить лицензию. Раньше такого не было.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ, одержала 14-ю победу на этом ралли-марафоне.