«Вест Бромвич» ведет переговоры с «Зенитом» по покупке Ломбертса

Бельгийский защитник «Зенита» Николас Ломбертс может перейти в «Вест Бромвич», сообщает The Sun.

По информации издания, клубы уже ведут переговоры, «дрозды» предложили за 31-летнего бельгийца пять миллионов евро.

Ломбертс защищает цвета «Зенита» с 2007 года. В нынешнем сезоне футболист провел пять матчей. Также на счету защитника пять игр в Лиге Европы и два матча в Кубке России. Контракт Ломбертса с «Зенитом» действует до 30 июня 2018 года.

Напомним, «Вест Бромвич» после 22 матчей чемпионата Англии занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

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