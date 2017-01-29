Команда Гретцки обыграл команду Лемье в рамках Матча всех звезд НХЛ
В рамках
Матча всех звезд НХЛ команда Уэйна Гретцки обыграла команду Марио Лемье со счетом
5:3.
Стоит
отметить, что в матче в команде Гретцки принял участие бывший игрок «Детройта»
и «Вашингтона» Сергей Федоров.
Команда Марио Лемье: Рэй Бурк, Петер Форсберг, Яри
Курри, Ларри Робинсон, Скотт Нидермайер, Крис Пронгер, Люк Робитайл, Петер
Штястны, Теему Селянне (все – экс-игроки НХЛ), Дэвид Борианаз (актер), Тэйлор
Китч (актер), Райкер Линч (музыкант, актер), Росс Линч (музыкант, актер), Рон
Маклин (журналист), Стивен Маккуин (актер), Винсент Пьяцца (актер), Анджела
Руггиеро (хоккеистка), Чжоу Юньцзе (бизнесмен/вратарь);
Команда Уэйна Гретцки: Сергей Федоров, Роб Блейк, Майк
Гартнер, Эрик Линдрос, Никлас Лидстрем, Джо Сакик, Дени Савар, Бёрье Сальминг,
Джо Нуиндайк (все – экс-игроки НХЛ), Патрик Кейн (хоккеист «Чикаго
Блэкхокс»), Джастин Бибер (певец), Кьюба Гудинг-младший (актер), Джерри
Брукхаймер (продюсер), Билли Флин (актер), Майкл Розенбаум (актер), Тим Роббинс
(актер), Картер Тик (актер), Кен Бейкер (журналист/вратарь), Джеймс Бэдж Дэйл
(актер/вратарь).