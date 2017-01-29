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День в истории. Евгению Ловчеву - 68!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Евгению Ловчеву - 68!
Источник: ФК «Спартак»

Сегодня, 29 января, исполнилось 68 лет прославленному российскому футболисту Евгению Ловчеву.

Ловчев родился в поселке Крюково Московской области 29 января 1949 года. За свою карьеру Евгений Серафимович играл за московский «Спартак», московское «Динамо» и «Крылья Советов». За сборную СССР провел 58 матчей, в которых забил 1 мяч.

Евгений Ловчев является бронзовым призером Олимпийских игр-1972 года, обладателем Кубка СССР (1972), чемпионом СССР (1969), а также серебряным (1974) и бронзовым (1970) его призером.

 В 1972 году был признан лучшим игроком СССР. В 1996 году Евгений Серафимович стал главным тренером и президентом мини-футбольного «Спартака». С ним он выиграл чемпионат (2000/01), Кубок (2002) и суперкубок (2003) России. С 2001 по 2003 год Ловчев тренировал сборную России по мини-футболу, с которой ездил на чемпионат Европы-2003. В 2008 году покинул «Спартак» в связи с прекращением существования клуба.

В минувшем году презентовал свою книгу «Спартак» и другие», написанную в соавторстве с Сергеем Егоровым.

В настоящее время Евгений Ловчев является обозревателем газеты «Советский спорт» и ведет конференцию на сайте Sovsport.ru.

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