День в истории. Евгению Ловчеву - 68!
Сегодня, 29 января, исполнилось 68
лет прославленному российскому футболисту Евгению Ловчеву.
Ловчев родился
в поселке Крюково Московской области 29 января 1949 года. За свою карьеру
Евгений Серафимович играл за московский «Спартак», московское «Динамо» и
«Крылья Советов». За сборную СССР провел 58 матчей, в которых забил 1 мяч.
Евгений
Ловчев является бронзовым призером Олимпийских игр-1972 года, обладателем Кубка
СССР (1972), чемпионом СССР (1969), а также серебряным (1974) и бронзовым
(1970) его призером.
В 1972 году был признан лучшим игроком СССР. В
1996 году Евгений Серафимович стал главным тренером и президентом
мини-футбольного «Спартака». С ним он выиграл чемпионат (2000/01), Кубок (2002)
и суперкубок (2003) России. С 2001 по 2003 год Ловчев тренировал сборную России
по мини-футболу, с которой ездил на чемпионат Европы-2003. В 2008 году покинул
«Спартак» в связи с прекращением существования клуба.
В минувшем
году презентовал свою книгу «Спартак» и другие», написанную в
соавторстве с Сергеем Егоровым.
В
настоящее время Евгений Ловчев является обозревателем газеты «Советский спорт»
и ведет конференцию на сайте Sovsport.ru.