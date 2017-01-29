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На втором сборе «Терек» проведет пять контрольных матчей

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Футболисты «Терека», которые получили три выходных дня после первого подготовительного сбора, возобновят тренировочный процесс 30 января.

Второй этап подготовки «Терека» к возобновляющему в марте чемпионату страны, пройдет в Турции и продлится до 9 февраля. За это время подопечные Рашида Рахимова сыграют пять контрольных матчей:

31 января - «Работнички», Македония
3 февраля - «Брно», Чехия
5 февраля - «Дукла», Чехия
6 февраля - «Славия», Болгария
9 февраля - «Вардар», Македония.

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