На втором сборе «Терек» проведет пять контрольных матчей
Футболисты «Терека»,
которые получили три выходных дня после первого подготовительного сбора,
возобновят тренировочный процесс 30 января.
Второй этап подготовки «Терека» к возобновляющему в марте
чемпионату страны, пройдет в Турции и продлится до 9 февраля. За это время
подопечные Рашида Рахимова сыграют пять контрольных матчей:
31 января - «Работнички», Македония
3 февраля - «Брно», Чехия
5 февраля - «Дукла», Чехия
6 февраля - «Славия», Болгария
9 февраля - «Вардар», Македония.
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