Каталин Карп: Переход в «Уфу» - это шаг вперед

Новичок «Уфы», защитник Каталин Карп поделился впечатлениями от перехода в российскую команду.

«Первые впечатления – положительные. Хорошие ребятя, хороший коллектив. Мне сказали, что я буду играть на позиции центрального защитника, но я могу играть и опорного. Переход в «Уфу» - это шаг вперед. Потому что это чемпионат России – это хороший уровень», - сказал Карп в интервью клубному телевидению.

Напомним, последним клубом Карпа был румынский «Вииторул». До этого он играл в составе румынских «Стяуа» и ЧФР «Клуж», а также в дубле и юношеских командах киевского «Динамо».