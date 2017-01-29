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ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск). Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В воскресенье, 29 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграет с магнитогорским «Металлургом».

Встреча пройдет в ледовом дворце ЦСКА и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого поединка.

Армейцы со 123 очками занимают второе место в Западной конференции, а «Магнитка» лидирует на Востоке, имея в активе 116 баллов.

Напомним, команды уже встречались в нынешнем сезоне, тогда победу одержала команда из Магнитогорска со счетом 3:2.

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Матч

ЦСКА - Металлург Мг

Место и дата

29 января 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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