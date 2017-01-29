ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск). Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)

Александр Медведев: Уверен, что со временем в КХЛ будет еще один китайский клуб. Может появится и корейский

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев поделился мнением о выступлении китайского клуба «Куньлунь» в регулярном чемпионате и рассказал о перспективах расширения лиги.