ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск). Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)
В воскресенье, 29 января в матче
регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграет с
магнитогорским «Металлургом».
Встреча
пройдет в ледовом дворце ЦСКА и начнется в 17:00 по московскому времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию
этого поединка.
Армейцы со
123 очками занимают второе место в Западной конференции, а «Магнитка» лидирует
на Востоке, имея в активе 116 баллов.
Напомним,
команды уже встречались в нынешнем сезоне, тогда победу одержала команда из
Магнитогорска со счетом 3:2.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
29 января 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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