Майки Гарсия нокаутировал Деяна Златичанина и отобрал у него титул чемпиона WBC

Чемпион мира по версии WBC в легком весе 32-летний Деян Златичанин проиграл 29-летнимму американцу Майки Гарсии.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В начал третьего раунда Гарсия отправил соперника в глубокий нокдаун. Рефери даже не стал открывать счет, признав победу американского боксера.

Таким образом, Гарсия стал чемпионом мира в трех весовых категориях. На его счету 36 побед (30 досрочно). На счету Златичанина 22 победы (15 досрочно) и 1 поражения.