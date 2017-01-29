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Майки Гарсия нокаутировал Деяна Златичанина и отобрал у него титул чемпиона WBC

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира по версии WBC в легком весе 32-летний Деян Златичанин проиграл 29-летнимму американцу Майки Гарсии.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В начал третьего раунда Гарсия отправил соперника в глубокий нокдаун. Рефери даже не стал открывать счет, признав победу американского боксера.

Таким образом, Гарсия стал чемпионом мира в трех весовых категориях. На его счету 36 побед (30 досрочно). На счету Златичанина 22 победы (15 досрочно) и 1 поражения.

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