Юрген Клопп: Я несу ответственность за вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от «Вулверхэмптона» (1:2) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

«Я несу ответственность за это выступление, потому что, полагаю, мы могли бы играть лучше. Мы должны обдумать это - не слишком долго, но нам необходимо это сделать. Каждая игра дает вам информацию к размышлению касательно игроков и игровых ситуаций. Сегодня был важный матч для нас, и, очевидно, нам не удалось оправдать ожидания.

Я отвечаю за команду, я наблюдал за их тренировками, и я выбрал этот состав. В понедельник мы обсудим то, кто сможет сыграть против Челси, потому что из тех футболистов, которые не принимали участия в матче, мало кто сегодня мог бы выйти на поле. Я говорил - и это действительно так - что я в ответе не только за положительные, но и за все негативные моменты, и сегодня все было явно не очень хорошо, так что это только моя ответственность. Мы могли бы сыграть лучше, каждый из ребят мог бы сыграть лучше, я знаю это, и с каждым матчем я узнаю все больше об игроках», - сказал Клопп на послематчевой пресс-конференции.