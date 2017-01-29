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Бой Ли Селби с Джонатаном Виктором Барросом отменен

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира по версии IBF в полулёгком весе Ли Селби планировал провести обязательную защиту, встретившись с Джонатаном Виктором Барросом. Однако бой отменен. Об этом было официально сообщено во время взвешивания участников шоу.

Причина отмены поединка состоит в том, что Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) забраковала аргентинского претендента, отказавшись выдавать ему лицензию с пометкой «не отвечает требованиям.

По информации аналитика ESPN Дэна Рафаэля Баррос не прошёл медицинские тесты – у него был обнаружен гепатит.

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