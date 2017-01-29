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Александр Кокорин: Главное, не забить все мячи на сборе, а оставить на важные матчи

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, оформивший дубль в матче с «Легией» (2:0), поделился впечатлениями от контрольной игры на сборе в Испании.

«Хорошо получается – мы выигрываем, а мне удается забивать. Главное, чтобы не забил все мячи на тренировочном сборе, а оставил на важные матчи.

Главный тренер сказал, что все, что мы готовили с утра на тренировке, в игре прошло и действительно это так.

Соперники на сборах стали сильнее. «Легия» все-таки играла в Лиге чемпионов, они хотели с нами сыграть на первом сборе и сейчас нас преследуют здесь», - сказал Кокорин в интервью клубному телевидению.

Матч

Зенит - Легия - 2:0 (2:0)

Голы

Кокорин 27 (1:0). Кокорин 36 (2:0).

Состав

Зенит: Лодыгин (Бабурин, 46), Кришито, Анюков, Нету, Могилевец (Маурисио, 46), Жирков, Шатов (Лесовой, 81), Хави Гарсия, Жулиано (Данни, 63), Дзюба, Кокорин (Юсупов, 63)

Предупреждения:

Маурисио, 51; Кришито, 55 - нет

Место и дата

28 января 20:00, Пинатар Арена, Текстовая трансляция

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