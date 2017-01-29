Александр Кокорин: Главное, не забить все мячи на сборе, а оставить на важные матчи
Нападающий «Зенита» Александр
Кокорин, оформивший дубль в матче с «Легией» (2:0), поделился впечатлениями от
контрольной игры на сборе в Испании.
«Хорошо получается – мы выигрываем,
а мне удается забивать. Главное, чтобы не забил все мячи на тренировочном
сборе, а оставил на важные матчи.
Главный тренер сказал, что все, что
мы готовили с утра на тренировке, в игре прошло и действительно это так.
Соперники на сборах стали сильнее. «Легия» все-таки играла в Лиге чемпионов, они хотели с нами сыграть на первом сборе и сейчас нас преследуют здесь», - сказал Кокорин в интервью клубному телевидению.
Матч
Голы
Кокорин 27 (1:0). Кокорин 36 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин (Бабурин, 46), Кришито, Анюков, Нету, Могилевец (Маурисио, 46), Жирков, Шатов (Лесовой, 81), Хави Гарсия, Жулиано (Данни, 63), Дзюба, Кокорин (Юсупов, 63)
Предупреждения:
Маурисио, 51; Кришито, 55 - нет
Место и дата
28 января 20:00, Пинатар Арена, Текстовая трансляция