Александр Кокорин: Главное, не забить все мячи на сборе, а оставить на важные матчи

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, оформивший дубль в матче с «Легией» (2:0), поделился впечатлениями от контрольной игры на сборе в Испании.

«Хорошо получается – мы выигрываем, а мне удается забивать. Главное, чтобы не забил все мячи на тренировочном сборе, а оставил на важные матчи.

Главный тренер сказал, что все, что мы готовили с утра на тренировке, в игре прошло и действительно это так.

Соперники на сборах стали сильнее. «Легия» все-таки играла в Лиге чемпионов, они хотели с нами сыграть на первом сборе и сейчас нас преследуют здесь», - сказал Кокорин в интервью клубному телевидению.