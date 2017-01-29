Шесть медалей фигуристов на ЧЕ, дубль Кокорина и вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.

1. Дубль Александра Кокорина принес победу «Зениту» в контрольном матче с «Легией» (2:0). Сам Александр заявил: «Главное не забить все мячи на сборе, а оставить на важные матчи«.

2. ЦСКА объявил о переходе нападающего Аарона Оланаре.

3. «Вест Бромвич» предложил «Зениту» пять миллионов фунтов стерлингов за бельгийского защитника Николоса Ломбертса.

4. «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв в 1/16 финала «Вулверхэмптону» (1:2).

5. Лондонский «Арсенал» разгромил «Саутгемптон»(5:1), в активе Тео Уолкотта хет-трик, у Дэнни Уэлбека – дубль.

6. «Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Байер» (3:2), проигрывая по ходу матча 0:2.

7. «Интер» одержал седьмую победу кряду, разгромив «Пескару» (3:0).

8. Определились два из четырех полуфиналистов Кубка африканских наций. В четвертьфинале Камерун обыграл Сенегал, а Буркина-Фасо победил Тунис. А сегодня ДР Конго сыграет с Ганой, а Египет встретится с Марокко.

9. Российский фигурист Максим Ковтун стал серебряным призером чемпионата Европы, его соотечественник Михаил Коляда стал третьим.

10. Таким образом, российские спортсмены на чемпионате Европы по фигурному катанию завоевали шесть медалей и выиграли в медальном зачете.

11. Гандболисты сборной Словении, победившие россиян в 1/8 финала, выиграли бронзу на чемпионате мира.

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Цитата дня: « Думаю, что в ближайшие дни мы подпишем ещё одного новичка» , - Сергей Кирьяков, главный тренер тульского «Арсенала».

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