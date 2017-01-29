Шесть медалей фигуристов на ЧЕ, дубль Кокорина и вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии. Главные новости утра
«Советский
спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.
1. Дубль
Александра Кокорина принес победу «Зениту» в контрольном матче с «Легией»
(2:0). Сам Александр заявил: «Главное не забить все мячи на сборе, а оставить
на важные матчи«.
2. ЦСКА
объявил о переходе нападающего Аарона Оланаре.
3. «Вест
Бромвич» предложил «Зениту» пять миллионов фунтов стерлингов за бельгийского
защитника Николоса Ломбертса.
4. «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв в 1/16 финала «Вулверхэмптону» (1:2).
5.
Лондонский «Арсенал» разгромил «Саутгемптон»(5:1), в активе Тео Уолкотта хет-трик,
у Дэнни Уэлбека – дубль.
6. «Боруссия»
из Менхенгладбаха победила «Байер» (3:2), проигрывая по ходу матча 0:2.
7. «Интер» одержал седьмую победу кряду, разгромив «Пескару»
(3:0).
8. Определились два из четырех полуфиналистов Кубка африканских
наций. В четвертьфинале Камерун обыграл Сенегал, а Буркина-Фасо победил Тунис.
А сегодня ДР Конго сыграет с Ганой, а Египет встретится с
Марокко.
9. Российский фигурист
Максим Ковтун стал серебряным призером чемпионата Европы, его соотечественник
Михаил Коляда стал третьим.
10. Таким образом,
российские спортсмены на чемпионате Европы по фигурному катанию завоевали шесть
медалей и выиграли в медальном зачете.
11. Гандболисты сборной
Словении, победившие россиян в 1/8 финала, выиграли бронзу на чемпионате мира.
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