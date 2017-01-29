Карл Фрэмптон проиграл титул Лео Санта Крусу

Североирландский боксер Карл Фрэмптон в бою за титул «суперчемпиона» мира по версии WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг) проиграл мексиканцу Лео Санта Круса.

Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. По итогам поединка все двое судей отдали победу Крусу. Один поставил ничью.

Отметим, что это был второй бой этих боксеров. В первом поединке победу одержал Фрэмптон.

Таким образом, теперь на счету Фрэмптона 23 победы (14 досрочно) и 1 поражение. На счету Круса 33 победы (18 досрочно), 1 поражение и 1 ничья.