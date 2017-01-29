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Мигель Берчельт нокаутировал Франсиско Варгаса в титульном бою

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мексиканский боксер Франсиско Варгас в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м полулёгком весе (до 59 кг) проиграл соотечественнику Мигелю Берчельту.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В 11-м раунде рефери остановил поединок, присудив победу Берчельту техническим нокаутом.

Таким образом, теперь на счету Берчельта 31 победа (28 досрочно) и 1 поражение. На счету Варгаса 23 победы (17 досрочно), 1 поражение и 2 ничьи.

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