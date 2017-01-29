Информатор WADA Степанова заняла 7-е место на турнире в Бостоне
Российская легкоатлетка Юлия Степанова, которая стала информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), заняла седьмое место в беге на 800 метров на международном турнире в Бостоне.
Степанова, выступавшая под нейтральным флагом, показала седьмое время - 2 минуты 5,14 секунды. Первой стала американка Шарлин Липси (2.02,01).
Для Степановой этот старт стал первым за два года.
Напомним, бегунья Юлия Степанова и ее муж Виталий, бывший сотрудник РУСАДА, выступили в роли информаторов WADA и авторов нашумевшей серии фильмов немецкого телеканала ARD, после выхода которых было инициировано расследование допинговых случаев в российской легкой атлетике.
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