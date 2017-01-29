Информатор WADA Степанова заняла 7-е место на турнире в Бостоне

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Валентин Балахничев: Степанову платят за деятельность против России Экс-президент ВФЛА Валентин Балахничев – о новой работе информатора WADA Виталия Степанова.

Информатор WADA Степанова выступит на турнире в Бостоне Российская легкоатлетка Юлия Степанова, которая стала информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), примет участие в международных соревнованиях в Бостоне под нейтральным флагом.

Положительный фрик. Почему я считаю честным героя нового фильма ARD Обозреватель «Советского спорта» – о новом персонаже борьбы с допингом в России, которого уже тоже успели назвать предателем.

Степанова и Клишина смогут выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде Информатор Всемирного антидопингового агентства легкоатлетка Юлия Степанова получит возможность выступить на зимнем чемпионате Европы.

Юлия Степанова: Я знала, что принимаю допинг, но меня успокоили тем, что так поступают все Российская бегунья Юлия Степанова рассказала о том, как она стала частью допинговой системы в российском спорте.

Валентин Балахничев: Включение Степановой в рейтинг влиятельных женщин – это оплата «натурой» Напомним, что информатор ВАДА Юлия Степанова вошла в список 100 самых влиятельных женщин года по версии BBC.

Сергей Шубенков о Степановых: Пойду тоже допинга поем, а то ведь так и сижу без соревнований Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал новость о том, что информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы получили от МОК финансовый грант и должность в комитете.

Леонид Тягачев: Негативно отношусь к людям, которые принимают допинг, а потом ищут пути, как сдать всю команду Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев прокомментировал решение МОК наградить информаторов WADA Юлию и Виталия Степановых.

Информаторы WADA Степановы получили грант и работу в МОК Информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы получили от МОК финансовый грант и должность в комитете.

Юлия Степанова: Если со мной что-то случится - вы должны знать, что это не несчастный случай Российская бегунья Юлия Степанова, выступившая информатором WADA, всерьез опасается за свою жизнь и безопасность.

Неизвестные хакеры взломали почтовый ящик Степановой Российская легкоатлетка Юлия Степанова, которая была информатором WADA, заявила о взломе своей почты и аккаунта в WADA. Об этом сообщил американский телеканал ESPN.

Юлия Степанова: Когда принимала допинг, чувствовала себя подавлено Информатор в деле о российском допинге Юлия Степанова рассказала, что чувствовала, когда принимала запрещенные препараты.

Степанова не будет обжаловать в CAS решение о недопуске на Олимпиаду Российская легкоатлетка Юлия Степанова, которая была информатором WADA по делу о допинге в российском спорте, не будет обжаловать в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) решение о ее недопуске на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом заявил ее муж Виталий Степанов.

Информатор WADA Степанова просит пересмотреть решение о своем недопуске на Олимпиаду Информатор WADА и бывшая российская легкоатлетка Юлия Степанова обратилась с просьбой пересмотреть решение Международного олимпийского комитета, который отказал ей в допуске к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

Гендиректор WADA: Мы озабочены посылом, которые получили будущие информаторы в связи с отказом Степановой выступать на ОИ Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливер Нигли высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) отказать информатору WADA Юлии Степановой в допуске на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Леонид Тягачев: Правильно, что МОК запретил Степановой участвовать в Олимпиаде Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев ожидал, что исполком МОК, рассматривая вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх-2016, не будет принимать решение во вред спорту.

Николай Валуев: Решение МОК не оправдывает всех ожиданий Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК), который передал международным федерациям право о допуске российских спортсменок к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, не оправдало его ожиданий.

Информатор WADA Степанова не допущена на Олимпийские игры Российская легкоатлетка Юлия Степанова не примет участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета (МОК).

Степанова получит 10 тысяч евро от немецкого фонда помощи жертвам допинга Бегунья Юлия Степанова, выступившая информатором в фильме ARD о допинге в российском спорте, получит премию в размере 10 тысяч евро от немецкого фонда помощи жертвам допинга.