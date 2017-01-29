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Шевченко победила Пенью болевым приемом на турнире UFC On Fox 23, Орловский проиграл нокаутом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На турнире UFC on FOX 23 Валентина Шевченко досрочно победила Джулиану Пенью, обеспечив себе выход на титульный поединок.

Шевченко захватила инициативу с первых секунд боя, но в конце раунда сама оказалась в опасном положении, когда Пенья на последних секундах раунда начала выполнять болевой прием на руку.

Во втором раунде Джулиана продолжила атаку, войдя в клинч и повалила Валентину в партер. Но Шевченко нашла возможность захватить руку соперницы на болевой прием и Джулиана была вынуждена капитулировать.

Теперь Шевеченко ожидает поединок с действующей чемпионкой в наилегчайшем весе Амандой Нуньес, которая ранее разгромила Ронду Роузи. Шевченко уже встречалась с Нуньес 6 марта минувшего года и потерпела поражение.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский потерпел поражение техническим нокаутом в бою с Франсисом Нганну. Спустя полторы минуты после начала поединка Орловский пропустил апперкот, который отправил его в нокаут.

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