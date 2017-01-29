Шевченко победила Пенью болевым приемом на турнире UFC On Fox 23, Орловский проиграл нокаутом
На турнире UFC on FOX 23 Валентина Шевченко досрочно победила Джулиану Пенью, обеспечив себе выход на титульный поединок.
Шевченко захватила инициативу с первых секунд боя, но в конце раунда сама оказалась в опасном положении, когда Пенья на последних секундах раунда начала выполнять болевой прием на руку.
Во втором раунде Джулиана продолжила атаку, войдя в клинч и повалила Валентину в партер. Но Шевченко нашла возможность захватить руку соперницы на болевой прием и Джулиана была вынуждена капитулировать.
Теперь Шевеченко ожидает поединок с действующей чемпионкой в наилегчайшем весе Амандой Нуньес, которая ранее разгромила Ронду Роузи. Шевченко уже встречалась с Нуньес 6 марта минувшего года и потерпела поражение.
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский потерпел поражение техническим нокаутом в бою с Франсисом Нганну. Спустя полторы минуты после начала поединка Орловский пропустил апперкот, который отправил его в нокаут.