«Голден Стэйт» разгромил «Клипперс» с разницей в 46 очков
Баскетболисты «Голден Стэйт» одержали победу над «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча завершилась со счетом 144:98 в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. У проигравших 20 баллами отметился Блэйк Гриффин.
После 47 матчей «Голден Стэйт» лидирует в Западной конференции, баскетболисты «Клипперс» занимают пятое место на Западе.
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Голден Стэйт - Клипперс - 144:98
Место и дата
29 января 04:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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