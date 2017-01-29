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«Голден Стэйт» разгромил «Клипперс» с разницей в 46 очков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Голден Стэйт» одержали победу над «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 144:98 в пользу гостей.  Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. У проигравших 20 баллами отметился Блэйк Гриффин.

После 47 матчей «Голден Стэйт» лидирует в Западной конференции, баскетболисты «Клипперс» занимают пятое место на Западе.  

НБА

Регулярный чемпионат

Матч

Голден Стэйт - Клипперс - 144:98

Место и дата

29 января 04:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция

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