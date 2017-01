Кучеров уступил Макдэвиду в конкурсе Superskills на скорость

Лучший бомбардир текущего регулярного чемпионата НХЛ капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал победителем конкурса на индивидуальную скорость, который прошел в рамках звездного уик-энда в Лос-Анджелесе.

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров побил рекорд Дилана Ларкина в забегах на скорость, показав результат 13,160 секунды.

Тем не менее он уступил нападающему Коннору Макдэвиду, который пробежал еще быстрее — 13,020, и одержал победу.

Is it any surprise? @cmcdavid97 wins @Bridgestone NHL Fastest Skater with a time of 13.02 seconds. #NHLAllStar pic.twitter.com/VpVhMDSu2H