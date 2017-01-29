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Кучеров уступил Макдэвиду в конкурсе Superskills на скорость

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лучший бомбардир текущего регулярного чемпионата НХЛ капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал победителем конкурса на индивидуальную скорость, который прошел в рамках звездного уик-энда в Лос-Анджелесе.

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров побил рекорд Дилана Ларкина в забегах на скорость, показав результат 13,160 секунды.

Тем не менее он уступил нападающему Коннору Макдэвиду, который пробежал еще быстрее — 13,020, и одержал победу.

Всего в забегах принимали участие 8 хоккеистов. Кучеров выступил в паре с Кэмом Аткинсоном («Коламбус»). Макдэвид бежал с нападающим «Колорадо Эвеланш» Нэтаном Маккинноном. 


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