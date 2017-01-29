Виталий Мутко: Перед сборной России стоит задача бороться за самые высокие места на Универсиаде

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, какие задачи стоят перед сборной России на Универсиаде в Алма-Ате.

-Мы уделяем большое внимание студенческому спорту. На Универсиаде выступают лидеры студенческого спорта, ближайший резерв национальной сборной, поэтому, как обычно, наша команда серьезно укомплектована, есть перспективные и уже серьезные спортсмены. Наша команда всегда была одним из лидеров студенческого спорта, поэтому, конечно, и в Алма-Ате перед нашей командой стоит задача бороться за самые высокие места и показать достойный результат.

Безусловно, эта Универсиада особенная. Это связано с тем, что в этом году пройдут чемпионаты мира по всем зимним видам спорта, много квалификационных стартов на Олимпийские игры. Поэтому многие наши лидеры, которые еще являются студентами, будут отдавать предпочтение чемпионату мира. Поэтому самый боевой состав мы выставить не можем, но у ближайшего резерва есть отличный шанс проявить себя, - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, что Универсиада пройдет с 29 января по 8 февраля в Алма-Ате. На турнире выступят около 2 тысяч спортсменов из 55 стран. Атлеты разыграют награды в 13 видах спорта.