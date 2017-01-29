Писарев возглавит сборную Белоруссии

48-летний российский специалист Николай Писарев в ближайшее время будет назначен главным тренером сборной Белоруссии.

- настоящий момент Белорусская федерация футбола и Николай Писарев улаживают последние формальности перед подписанием контракта. В ближайшее время о заключении соглашения с российским специалистом будет объявлено официально.

Писарев долго раздумывал о том, стоит ли ему покидать пост старшего тренера молодежной сборной России. Но потом все-таки решил попробовать свои силы на новом месте. Он рассчитывал получить предложение от одного из клубов премьер-лиги, но зимой были варианты только в ФНЛ. На работу во втором дивизионе специалист не согласился и в итоге дождался предложения от сборной Белоруссии, - цитируют «Известия» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, с 2005 по 2010 год Николай Писарев являлся главным тренером сборной России по пляжному футболу. Последним местом его работы была молодежная сборная России по футболу, которую недавно возглавил Евгений Бушманов. Бывший нападающий «Спартака» принял команду по ходу отборочного турнира к Евро-2017.

6 декабря 2016 года сборная Белоруссии по футболу осталась без наставника. Александр Хацкевич был снят с поста после четырех матчей в отборочном турнире к чемпионату мира-2018, в которых команда сыграла вничью с Францией, проиграла Голландии и Болгарии и поделила очки с Люксембургом.



