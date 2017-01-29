Александр Самарин: Фернандес для меня такой же конкурент, как и все остальные

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал свое восьмое место на чемпионате Европы.

- Я дебютант, юниор - это, конечно, оправдание. Но я такой же спортсмен, как и все остальные. Да, было достаточно недочетов. Но мы работаем над ними, исправляем. Пока не такими большими шагами движемся вперед, как хотелось. Но прогресс, безусловно, есть. Приходит необходимая уверенность в своих действиях. Да, у меня на этом старте не получилось до конца показать ту самоотдачу, выплеск той работы, которая была проделана. Спасибо всей команде ЦСКА, что люди верят в меня и поддерживают.

Каково тренироваться на одном льду с Фернандесом? Тренировки как тренировки. Он такой же человек, как все остальные. Я его до богов не восхваляю. Хавьер спортсмен, много работал и многого добился своим трудом, потом. Он большой молодец. Но если его восхвалять до богов, то можно так и остаться под ним. Поэтому Фернандес для меня такой же конкурент, как и все остальные. Все зависит только от меня, от того, что я делаю, - цитирует Самарина официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, что победу одержал испанец Хавьер Фернандес, а россиянин Максим Ковтун занял второе место. Третьим стал еще один представитель России Михаил Коляда (250,18). Отметим, что Фернандес стал чемпионом Европы в пятый раз. Российский фигурист Александр Самарин стал восьмым.