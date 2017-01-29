Гретцки заменит Тортореллу на «Матче всех звезд» НХЛ

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки заменит наставника «Коламбуса» Джона Тортореллу на посту тренера команды дивизиона Метрополитен в «Матче всех звезд»-2017.

- Когда тебе говорят, что ты получишь в команду Александра Овечкина и Сидни Кросби, то это очень простое решение, - заявил Гретцки.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла пропустит звездный уик-энд по семейным обстоятельствам. Как стало известно журналистам, у тренера заболела собака.

«Матч всех звезд» НХЛ будет сыгран в Лос-Анджелесе в ночь с субботы на воскресенье.



