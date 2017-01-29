Билл Дэйли: Не думаю, что игроки НХЛ поедут на Олимпиаду-2018

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли полагает, что сильнейшие игроки мира не примут участие в олимпийском хоккейном турнире 2018 года.

- Если статус-кво сохранится, я не думаю, что мы поедем на Олимпиаду. Информация все еще отсутствует. Откровенно говоря, мы не видим выгоды с игровой точки зрения для лиги в участии игроков в ОИ, - заявил Дэйли.

Ранее сообщалось, что НХЛ может дать согласие на участие своих звезд в Играх, только если матчи хоккейного турнира будут перенесены из Пхенчхана в столицу Южной Кореи Сеул.

Звезды НХЛ регулярно участвовали в Олимпиадах, начиная с 1998 года. За это время победителями становились чехи (1998), шведы (2006) и трижды - сборная Канады (2002, 2010, 2014).







