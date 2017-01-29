Игорь Чугайнов: «Локомотив» должен активнее вести себя на трансферном рынке

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал трансферную политику бывшего клуба.

- Потери «Локомотива» на сегодняшний день - это Эзекиэль Хенти и Александр Самедов, а также наверняка уйдет Петар Шкулетич. Если перечисленные нападающие еще не самого высокого уровня, то уход россиянина - заметная потеря. Если «Локомотив» рассчитывает хотя бы на то, чтобы не в ослабленном состоянии начать вторую часть чемпионата - потери нужно возместить. Если этого не происходит, я не знаю, на что можно надеяться. Чорлука травмирован, новичков нет.

«Локомотив», на мой взгляд, должен был активнее вести себя на рынке. Между прочим, команда еще не обезопасила себя от зоны переходных матчей, - цитирует Чугайнова Rusfootball.info.

Напомним, что Самедов в зимнее трансферное окно перешел из «Локомотива» в «Спартак». После 17 туров железнодорожники занимают 10-е место в чемпионате России, в активе команды 23 очка.