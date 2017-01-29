Флойд Мэйвезер: Думаю, мой бой с Макгрегором состоится. Дадим болельщикам то, чего они хотят

Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший считает, что его поединок со знаменитым бойцом ММА Конором Макгрегором может быть организован в ближайшем будущем.

- Болельщики хотят этого боя, просят такое развлечение. Так что давайте дадим им то, что они хотят. Я думаю, что наш бой с Макгрегором произойдет, и я получу то, что должен получить, - заявил Мэйвезер.

Напомним, Флойд Мэйвезер-младший покинул ринг осенью 2015 года после своей победы над соотечественником Андре Берто.

Промоутер UFC Дана Уайт ранее предложил Мэйвезеру за бой с Макгрегором 25 миллионов долларов.





