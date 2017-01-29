Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер- : -Надаль
Футбол  Бетис- : -Барселона
Футбол  ДР Конго- : -Гана
Биатлон  Супермикст
Хоккей  ЦСКА- : -Металлург
Футбол  ПСЖ- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Флойд Мэйвезер: Думаю, мой бой с Макгрегором состоится. Дадим болельщикам то, чего они хотят

Источник:  MirrorКомментарии

Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший считает, что его поединок со знаменитым бойцом ММА Конором Макгрегором может быть организован в ближайшем будущем.

- Болельщики хотят этого боя, просят такое развлечение. Так что давайте дадим им то, что они хотят. Я думаю, что наш бой с Макгрегором произойдет, и я получу то, что должен получить, - заявил Мэйвезер.

Напомним, Флойд Мэйвезер-младший покинул ринг осенью 2015 года после своей победы над соотечественником Андре Берто.

Промоутер UFC Дана Уайт ранее предложил Мэйвезеру за бой с Макгрегором 25 миллионов долларов.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шевченко победила Пенью болевым приемом на турнире UFC On Fox 23, Орловский проиграл нокаутомНа турнире UFC on FOX 23 Валентина Шевченко досрочно победила Джулиану Пенью, обеспечив себе выход на титульный поединок.Шевченко победит, Орловский проиграет нокаутом. Прогноз на турнир UFC On Fox 23Шевченко победит, Орловский проиграет нокаутом. Прогноз на турнир UFC On Fox 23«Советский спорт» дает свои прогнозы на поединки турнира UFC On Fox 23, который состоится в воскресенье рано утром по московскому времени.Леддет отказался от боя с Сосновским. Дебют россиянина в UFC вновь отложенРоссийский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории 27-летний Дмитрий Сосновский не примет участие в турнире UFC Fight Night 104, который пройдет 4 февраля в Хьюстоне (США).Нокаутирует ли дерзкий француз Орловского? Превью турнира UFC on FOX 23Нокаутирует ли дерзкий француз Орловского? Превью турнира UFC on FOX 23«Советский спорт» рассказывает о самых ожидаемых противостояний этого шоу, которое пройдет в Денвере (США).Волков в UFC может подраться с победителем боя Орловский - НганноуРоссийский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Александр Волков, выступающий в промоушене UFC, рассказал, кто станет его следующим соперником.Орловский оказался легче Нганну на три килограмма перед боемСостоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on FOX 23, который в воскресенье пройдет в Дневере (США).Хабиб Нурмагомедов: Сделаю все, чтобы обрадовать своих болельщиков на турнире UFC 209Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов продолжает вести подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоным.Хабиб Нурмагомедов: Я – Мэйуэзер, но только в ММАРоссийский боец ММА Хабиб Нурмагомедов сравнил себя с американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим.Кормье проведет бой с Джонсоном 8 апреля на турнире UFC 210Чемпион UFC в полутяжелом весе американец Даниэль Кормье свой следующий поединок проведет на турнире UFC 210, которыф состоится 8 апреля в Баффало (США).Хабиб Нурмагомедов: Хочу сломать Фергюсону руку, чтобы научить его уважениюРоссийский боец ММА Хабиб Нурмагомедов признался в том, что он не испытывает симпатии к своему будущему сопернику Тони Фергюсону.Майрбек Тайсумов: Мне под силу стать чемпионом UFCМайрбек Тайсумов: Мне под силу стать чемпионом UFCБоец готовится подняться на вершину UFC.Президент UFC: Боя Пакьяо – Макгрегор не будет. Мне не нравится Боб АрумПрезидент UFC Дэйна Уайт прокомментировал информацию о возможном проведении поединка между популярным бойцом ММА Коннором Макгрегором и чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 66,68 кг Мэнни Пакьяо.Проморолик турнира UFC on FOX 23, на котором Шевченко подерется с Пеньей29 января в Денвере пройдет турнир UFC on FOX 23. В главном поединке встретятся Валентина Шевченко и Джулианна Пенья.Поединок Льюиса и Брауна возглавит турнир UFC Fight Night 105Поединок Льюиса и Брауна возглавит турнир UFC Fight Night 105Флойд Мэйвезер: Я более великий боксер, чем Мохаммед АлиЗнаменитый американский боксер, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер сказал, что он считает себя более великим, чем Мохаммед Али.Победа Олейника и голый Макгрегор. 20 главных новостей в ММА за неделюПобеда Олейника и голый Макгрегор. 20 главных новостей в ММА за неделю«Советский спорт» напоминает вам, что произошло в мире смешанных единоборств на прошлой неделе.Дос Сантос не выступит на турнире UFC Fight Night 105Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос не выступит на турнире UFC Fight Night 105, который пройдет 19 февраля.UFC подписал контракт с украинским тяжеловесом Дмитрием ПобережцемПромоутерская компания UFC подписала контракт с украинским тяжеловесом Дмитрием Побережцем.Блахович получил травму, бой против Сент-Пре на турнире UFC Fight Night 104 отмененПольский боец смешанного стиля Ян Блахович получил травму и выбыл из турнира UFC Fight Night 104Уайдман и Мусаси проведут бой 8 апреля на турнире UFC 210UFC объявил, что собирается провести поединок между экс-чемпионом организации в среднем весе Крисом Уайдманом и Гегардом Мусаси.
Главные новости
Футбол
Шесть медалей фигуристов на ЧЕ, дубль Кокорина и вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии. Главные новости утра
Легкая атлетика
Юлия Степанова: В США чувствую себя в безопасности, так как нахожусь физически далеко от России
Биатлон
Виролайнен и Гараничев выступят в супермиксте на ЧЕ, Слепцова и Волков - в классической смешанной эстафете
Бокс
Флойд Мэйвезер: Думаю, мой бой с Макгрегором состоится. Дадим болельщикам то, чего они хотят
Хоккей
Билл Дэйли: Не думаю, что игроки НХЛ поедут на Олимпиаду-2018
Хоккей
Гретцки заменит Тортореллу на «Матче всех звезд» НХЛ
Футбол
Писарев возглавит сборную Белоруссии
Хоккей
Кучеров уступил Макдэвиду в конкурсе Superskills на скорость
MMA
Шевченко победила Пенью болевым приемом на турнире UFC On Fox 23, Орловский проиграл нокаутом
Бокс
Карл Фрэмптон проиграл титул Лео Санта Крусу
все новости
Флойд Мэйвезер
Флойд Мэйвезервсе новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
UFC
UFC