Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер- : -Надаль
Футбол  Бетис- : -Барселона
Футбол  ДР Конго- : -Гана
Биатлон  Супермикст
Хоккей  ЦСКА- : -Металлург
Футбол  ПСЖ- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виролайнен и Гараничев выступят в супермиксте на ЧЕ, Слепцова и Волков - в классической смешанной эстафете

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня на чемпионате Европы по биатлону пройдут две эстафеты.

В 12:00 состоится одиночная эстафета. Россию в гонке представят Дарья Виролайнен и Евгений Гараничев. В классической смешанной эстафете за нашу страну выступят Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков, Александр Логинов. Начало трансляции в 15:00 мск. 

Чемпионат Европы в Польше завершится сегодня. Напомним, что сборная России уже завоевала 11 медалей на европейском турнире. В активе нашей национальной команды четыре золота, четыре серебра и три бронзы.  

Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону25 января в Польше стартует чемпионат Европы по биатлону.Леонид Гурьев: Гонки с четырьмя огневыми рубежами – коронные для СтарыхТренер российской биатлонистки Ирины Старых Леонид Гурьев высказался о выступлении своей воспитанницы на чемпионате Европы в Дужниках Здрое (Польша).Старых победила, но уступила немке полминуты на лыжнеРоссиянка Ирина Старых, победительница гонки преследования на чемпионате Европы, показала шестую скорость дня, отстав на 32 секунды от лидера немки Денизе Херманн.Малышко опередил Логинова на лыжне в гонке преследования на чемпионате ЕвропыДмитрий Малышко стал лучшим в скорости на лыжне в гонке преследования, которая прошла сегодня на чемпионате Европы по биатлону.Александр Логинов: Я человек добрый и зла ни на кого не держуРоссийский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление на чемпионате Европы в Дужниках Здрой.Старых выиграла гонку преследования на чемпионате ЕвропыРоссийская биатлонистка Ирина Старых выиграла пасьют на европейском первенстве, которое проходит в Польше.Дмитрий Васильев: Скорее всего, Логинов и Гараничев поедут на мировое первенствоДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев ожидает, что Александр Логинов и Евгений Гараничев помогут сборной России по биатлону на чемпионате мира в Хохфильцене.К сердцу прижать или к черту послать? Включать Логинова в сборную или не стоитК сердцу прижать или к черту послать? Включать Логинова в сборную или не стоит24-летний российский биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы.Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы, Гараничев - второйРоссийский биатлонист Александр Логинов стал победителем пасьюта на чемпионате Европы, который проходит в Польше.Джима победила в спринте на чемпионате Европы, Слепцова – вторая, Старых – третьяРоссиянка Светлана Слепцова завоевала серебро в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Польше.Александр Привалов: Если бы не дисквалификация, Логинов был бы одним из лучшихСеребряный призер Олимпийских игр 1964 года в индивидуальной гонке Александр Привалов высказался о шансах Александра Логинова попасть в сборную России на чемпионат мира в Хохфильцене.Александр Логинов: Был обязан пройти чисто огневые рубежи, чтобы наравне конкурировать с Илиевым и АневымРоссиянин Александр Логинов прокомментировал свое серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше.Логинов завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы, болгарин Илиев – золотоРоссиянин Александр Логинов завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше.«Не принимали» или «не докажете»? Россия продолжает терять олимпийские награды«Не принимали» или «не докажете»? Россия продолжает терять олимпийские наградыОбозреватель «Советского спорта» – о продолжающемся оттоке российских медалей и затянувшейся паузе в решении допинговой проблемы.«Логинов и Старых вышли на свободу с чистой совестью, пусть едут на ЧМ»«Логинов и Старых вышли на свободу с чистой совестью, пусть едут на ЧМ»Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о самом горячем биатлонном вопросе последних дней: брать ли Логинова и Старых на чемпионат мира.Сергей Тарасов: Старых больше переживает из-за негативной атмосферы, чем ЛогиновОлимпийский чемпион Сергей Тарасов – о самом горячем биатлонном вопросе последних дней: брать ли Александра Логинова и Ирину Старых на чемпионат мира?Сергей Тарасов: Логинов функционально посильнее ШипулинаОлимпийский чемпион Сергей Тарасов – о самом горячем биатлонном вопросе последних дней: брать ли Александра Логинова и Ирину Старых на чемпионат мира?Ирина Старых: Знала, что у меня было большое преимущество над соперницами, но работала до концаРоссиянка Ирина Старых, выигравшая индивидуальную гонку на чемпионате Европы, прокомментировала результаты гонки.Пусть Фуркад устраивает майдан. Равняемся на Трампа. Колонка ЦыбаневаПусть Фуркад устраивает майдан. Равняемся на Трампа. Колонка ЦыбаневаАлександр Логинов и Ирина Старых провели свои лучшие гонки после дисквалификации, выиграв индивидуалку на чемпионате Европы.Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Слепцова – втораяРоссийская биатлонистка Ирина Старых стала победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира в Дужниках Здрой (Польша).
Главные новости
Футбол
Шесть медалей фигуристов на ЧЕ, дубль Кокорина и вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии. Главные новости утра
Легкая атлетика
Юлия Степанова: В США чувствую себя в безопасности, так как нахожусь физически далеко от России
Биатлон
Виролайнен и Гараничев выступят в супермиксте на ЧЕ, Слепцова и Волков - в классической смешанной эстафете
Бокс
Флойд Мэйвезер: Думаю, мой бой с Макгрегором состоится. Дадим болельщикам то, чего они хотят
Хоккей
Билл Дэйли: Не думаю, что игроки НХЛ поедут на Олимпиаду-2018
Хоккей
Гретцки заменит Тортореллу на «Матче всех звезд» НХЛ
Футбол
Писарев возглавит сборную Белоруссии
Хоккей
Кучеров уступил Макдэвиду в конкурсе Superskills на скорость
MMA
Шевченко победила Пенью болевым приемом на турнире UFC On Fox 23, Орловский проиграл нокаутом
Бокс
Карл Фрэмптон проиграл титул Лео Санта Крусу
все новости
Евгений Гараничев
Евгений Гараничеввсе новости
Дарья Виролайнен
Дарья Виролайненвсе новости
Александр Логинов
Александр Логиноввсе новости
Алексей Волков
Алексей Волковвсе новости
Светлана Слепцова
Светлана Слепцовавсе новости
Ирина Старых
Ирина Старыхвсе новости
Чемпионат Европы
Чемпионат Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости