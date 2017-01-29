Виролайнен и Гараничев выступят в супермиксте на ЧЕ, Слепцова и Волков - в классической смешанной эстафете

Сегодня на чемпионате Европы по биатлону пройдут две эстафеты.

В 12:00 состоится одиночная эстафета. Россию в гонке представят Дарья Виролайнен и Евгений Гараничев. В классической смешанной эстафете за нашу страну выступят Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков, Александр Логинов. Начало трансляции в 15:00 мск.

Чемпионат Европы в Польше завершится сегодня. Напомним, что сборная России уже завоевала 11 медалей на европейском турнире. В активе нашей национальной команды четыре золота, четыре серебра и три бронзы.

Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону