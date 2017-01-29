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Юлия Степанова: В США чувствую себя в безопасности, так как нахожусь физически далеко от России

Источник:  ReutersКомментарии

Российская бегунья Юлия Степанова рада тому, что сейчас может жить и тренироваться в Соединенных Штатах.

 - Здесь, в Штатах, я чувствую себя в безопасности, потому что знаю, что я физически очень далеко от России. Я думала, что отношение к нам изменится в России. Я пыталась помочь спорту, спортсменам, но, к сожалению, этого еще не произошло. Будет трудно что-то поменять, так как для этого должен измениться менталитет.

Многие тренеры в России сами были спортсменами, и они тренировались в системе СССР. Им трудно поверить, что можно работать по-другому.

Иностранные спортсмеы всегда говорят «привет», но я знаю, что много атлетов самого высокого уровня настроены против меня, иногда я могу прочесть это в их глазах, - заявила Степанова.

Напомним, бегунья Юлия Степанова и ее муж Виталий, бывший сотрудник РУСАДА, выступили в роли информаторов WADA и авторов нашумевшей серии фильмов немецкого телеканала ARD, после выхода которых было инициировано расследование допинговых случаев в российской легкой атлетике. 

Информатор WADA Степанова заняла 7-е место на турнире в Бостоне

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