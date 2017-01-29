Владимир Тарасенко: Мастер-шоу Матча звезд НХЛ было затянутым

Сергей Федоров: У меня не было более серьезного достижения, чем включение в 100 лучших игроков НХЛ

Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров, на протяжении 18 сезонов, выступавший в НХЛ, рассказал о своих впечатлениях от включения в список 100 лучших игроков в истории лиги.