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Владимир Тарасенко: Мастер-шоу Матча звезд НХЛ было затянутым

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал о мастер-шоу в рамках Матча звезд НХЛ.

– Чувствовалась хорошая атмосфера, были русские ребята, с кем можно было поговорить. Не так часто удается увидеть друзей во время сезона. Надеюсь, мы порадовали болельщиков. Может, было немного затянуто сегодня, надо внести больше технических элементов, - цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ. 

Матч звезд НХЛ проходит 28-29 января в Лос-Анджелесе.
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