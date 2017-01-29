На матчах «Рубина» с «Уфой» и ЦСКА будет протестирована система паспорта болельщика
Тестирование системы выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) перед Кубком конфедераций по футболу на «Казань-Арене» планируется на домашних матчах «Рубина» с «Уфой» и ЦСКА.
- У нас
будут два тестовых матча в мае: «Рубин» - «Уфа» и «Рубин» - ЦСКА. Это
значит, что все сервисы мы будем максимально апробировать в этих играх
на «Казань-Арене». Это встречи РФПЛ, но все службы будут работать как на
Кубке конфедераций. Постараемся смоделировать эти матчи, как это будет
летом на играх Кубка с точки зрения безопасности, логистики, сервисов и
так далее.
Мы планируем, особенно на матче с ЦСКА, сделать перекрытия как на Кубке конфедераций, пешеходную зону до арены, будут работать в нужном количестве стюарды, контролеры-распределители. Также мы планируем протестировать Fan ID. Пока что находимся в диалоге с Минсвязью, решаем, как это будет: либо весь стадион, либо какая-то часть, - цитирует министра спорта Татарстана Владимира Леонова агентство ТАСС.
«Рубин» после 17 туров занимает девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.
Кубок Конфедераций с участием восьми национальных команд пройдет в России с 17 июня по 2 июля.