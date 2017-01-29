На матчах «Рубина» с «Уфой» и ЦСКА будет протестирована система паспорта болельщика

Тестирование системы выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) перед Кубком конфедераций по футболу на «Казань-Арене» планируется на домашних матчах «Рубина» с «Уфой» и ЦСКА.

- У нас будут два тестовых матча в мае: «Рубин» - «Уфа» и «Рубин» - ЦСКА. Это значит, что все сервисы мы будем максимально апробировать в этих играх на «Казань-Арене». Это встречи РФПЛ, но все службы будут работать как на Кубке конфедераций. Постараемся смоделировать эти матчи, как это будет летом на играх Кубка с точки зрения безопасности, логистики, сервисов и так далее.

