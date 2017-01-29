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На матчах «Рубина» с «Уфой» и ЦСКА будет протестирована система паспорта болельщика

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Тестирование системы выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) перед Кубком конфедераций по футболу на «Казань-Арене» планируется на домашних матчах «Рубина» с «Уфой» и ЦСКА.

- У нас будут два тестовых матча в мае: «Рубин» - «Уфа» и «Рубин» - ЦСКА. Это значит, что все сервисы мы будем максимально апробировать в этих играх на «Казань-Арене». Это встречи РФПЛ, но все службы будут работать как на Кубке конфедераций. Постараемся смоделировать эти матчи, как это будет летом на играх Кубка с точки зрения безопасности, логистики, сервисов и так далее.

Мы планируем, особенно на матче с ЦСКА, сделать перекрытия как на Кубке конфедераций, пешеходную зону до арены, будут работать в нужном количестве стюарды, контролеры-распределители. Также мы планируем протестировать Fan ID. Пока что находимся в диалоге с Минсвязью, решаем, как это будет: либо весь стадион, либо какая-то часть, - цитирует министра спорта Татарстана Владимира Леонова агентство ТАСС.

«Рубин» после 17 туров занимает девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Кубок Конфедераций с участием восьми национальных команд пройдет в России с 17 июня по 2 июля.




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