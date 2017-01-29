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Спирс и Кабаль выиграли Australian Open в миксте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американка Эбигейл Спирс и колумбиец Хуан Себастьян Кабаль победили в миксте на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В финале турнира Спирс и Кабаль победили представительницу Индии Саню Мирзу и хорвата Ивана Додига со счетом 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте чуть больше часа. 

Спирс и Кабаль впервые в карьере выиграли титул на турнирах «Большого шлема».

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Микст

Финал

Эбигейл Спирс (США)/Хуан Себастьян Кабаль (Колумбия) - Саня Мирза (Индия)/Иван Додиг (Хорватия) - 6:2, 6:4

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