Спирс и Кабаль выиграли Australian Open в миксте
Американка Эбигейл Спирс и колумбиец Хуан Себастьян Кабаль победили в миксте на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В финале турнира Спирс и Кабаль победили представительницу Индии Саню Мирзу и хорвата Ивана Додига со счетом 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте чуть больше часа.
Спирс и Кабаль впервые в карьере выиграли титул на турнирах «Большого шлема».
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Микст
Финал
Эбигейл Спирс (США)/Хуан Себастьян Кабаль (Колумбия) - Саня Мирза (Индия)/Иван Додиг (Хорватия) - 6:2, 6:4
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