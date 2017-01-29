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Владимир Алекно: Победа над «Динамо-ЛО» была ожидаема

Источник:  Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Комментарии

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно поделился впечатлениями от победы над «Динамо-ЛО» в матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд (3:0).

– Результат в общем-то был ожидаем. Работа выполнена неплохо, настрой игроков был хорошим и это самое главное. Для нас этот матч стал подготовкой к предстоящей встрече Лиги чемпионов с «Фридрихсхафеном». К сожалению, у нас возникли некоторые сложности. Владимир Мельник подвернул ногу, Евгений Сивожелез только начал тренироваться в полную силу, Игорь Кобзарь заболел.

– «Зенит» легко выиграл первый сет, но в двух последующих борьба была более серьезной.
– Мы часто делаем выводы из первой партии, поэтому у нас начинаются сложности, – приводит слова Алекно официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Напомним, «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» дома в трех партиях. Счет встречи по сетам – 25:18, 25:19, 25:18. Для казанцев это 17-я победа подряд в Суперлиге. Набрав 50 очков, подопечные Владимира Алекно лидируют в турнирной таблице чемпионата. Динамовцы, имея в активе 19 очков, занимают девятое место.

В 18-м туре Суперлиги «Зенит-Казань» встретится на выезде с кемеровским «Кузбассом», а «Динамо-ЛО» примет в Санкт-Петербурге уфимский «Урал». Игры запланированы на 5 февраля.

31 января клуб из Казани в матче группового этапа Лиги чемпионов сыграет дома против немецкого «Фридрихсхафена».

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