Александр Овечкин: Играть под руководством Гретцки - это мечта

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин воодушевлен возможностью сыграть под руководством Уэйна Гретцки в «Матче всех звезд» НХЛ.

- Сегодня было весело. Конечно, хотелось бы принять участие в еще большем количестве конкурсов. Уэйн Гретцки будет тренером команды дивизионе Метрополитан в Матче звезд? Да, он мне говорил об этом вчера. С нетерпением жду. Играть под руководством Гретцки – это просто мечта, - заявил Овечкин.

Напомним, Уэйн Гретцки заменит на «Матче всех звезд» главного тренера «Коламбуса» Джону Тортореллу, который пропускает уик-энд по семейным обстоятельствам.

Матч будет сыгран в Лос-Анджелесе в ночь с субботы на воскресенье.

