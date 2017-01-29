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Женский ЧМ по гандболу в 2021 году пройдет в Испании, в 2023 году - в Дании, Норвегии и Швеции

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Женский чемпионат мира по гандболу в 2021 году пройдет в Испании, в 2023 году турнир состоится в Дании, Норвегии и Швеции, сообщает официальный сайт Международной федерации гандбола. 

Испания никогда не принимала женские чемпионаты мира, зато организовывала мировое первенство для мужчин в 2013 году. Дания, Норвегия и Швеция впервые проведут совместный турнир. По отдельности они уже организовывали турниры. 

На проведение женского чемпионата мира 2023 года также претендовали Россия и Венгрия. 

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