Женский ЧМ по гандболу в 2021 году пройдет в Испании, в 2023 году - в Дании, Норвегии и Швеции

Женский чемпионат мира по гандболу в 2021 году пройдет в Испании, в 2023 году турнир состоится в Дании, Норвегии и Швеции, сообщает официальный сайт Международной федерации гандбола.

Испания никогда не принимала женские чемпионаты мира, зато организовывала мировое первенство для мужчин в 2013 году. Дания, Норвегия и Швеция впервые проведут совместный турнир. По отдельности они уже организовывали турниры.

На проведение женского чемпионата мира 2023 года также претендовали Россия и Венгрия.