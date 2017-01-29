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День в истории. Доминику Гашеку - 52!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Доминику Гашеку - 52!

Сегодня исполняется 52 года легендарному чешскому голкиперу Доминику Гашеку.

«Доминатор» родился 29 января 1965 года в городе Пардубице.

Начал карьеру в местном одноименным клубе, цвета которого защищал в 1980-е годы. Гашек был выбран на драфте НХЛ 1983 года «Чикаго» лишь под номером 199.

В 1990 году Доминик перебрался за океан, где повел борьбу с Эдом Белфуром за место основного голкипера «Черных ястребов». Но лучшие годы карьеры чех провел в «Баффало» и «Детройте».

Гашек шесть раз удостаивался приза «Везина Трофи» (лучшему вратарю регулярного чемпионата) и дважды получал «Харт Трофи» (самый ценный игрок сезона). В 2002 и 2008 годах он завоевывал Кубок Стэнли в составе «Ред Уингз».

Вдохновенная игра «Доминатора» помогла сборной Чехии сенсационно победить на Играх в Нагано (1998) - первой Олимпиаде, прошедшей с участием звезд НХЛ. Гашек был признан лучшим вратарем данного соревнования.

Последним клубом в карьере знаменитого вратаря был московский «Спартак», с которым он заключил контракт в 2010 году.


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