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Жулиано: Пока китайцы платят абсурдные зарплаты – нет ничего сумасшедшего в таких трансферах, как у Витселя

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал, как бы он поступил на месте Акселя Витселя, у которого зимой были предложения от «Ювентуса» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь», и в итоге бельгиец перешел в китайский клуб.

– Каждый человек сам делает свой выбор. У какого какие амбиции. Всем игрокам хочется и выступать на высоком уровне, и хорошо зарабатывать. А пока китайцы платят абсурдные зарплаты, то нет ничего сумасшедшего в таких трансферах. Ты поработаешь там четыре года и сможешь обеспечить будущее всей семье. Это с одной стороны, а с другой – топ-клуб, титул, Лига чемпионов и сборная. Это очень большая внутренняя борьба для человека. Я вот даже не знаю, что выбрал бы, – приводит слова Жулиано «Чемпионат.com».

Напомним, Жулиано играл с Витселем в «Зените» на протяжении первой половины сезона 2016/2017. 3 января «Зенит» объявил о переходе бельгийца в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Сумма трансфера, по данным Transfermarkt.de, составила 20 миллионов евро. За сине-бело-голубых полузащитник провел во всех турнирах 180 матчей и забил 22 гола.

Жулиано в чемпионате России-2016/17 отметился семью голами и тремя результативными передачами за 15 игр. Также на счету бразильца шесть забитых мячей и пять голевых передач в шести играх группового этапа Лиги Европы.

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