Японец Ватанабэ побил мировой рекорд на дистанции 200 м брассом
Японский пловец Иппэй Ватанабэ установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на турнире в Токио.
19-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 06,67 секунды, выиграв заплыв.
Прежний мировой рекорд на данной дистанции принадлежал японцу Акихиро Ямагучи (2.07,01), рекорд был установлен в сентябре 2012 года.
На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Ватанабэ занял шестое место, показав время 2.08.87.
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