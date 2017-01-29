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Японец Ватанабэ побил мировой рекорд на дистанции 200 м брассом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Японский пловец Иппэй Ватанабэ установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на турнире в Токио. 

19-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 06,67 секунды, выиграв заплыв. 

Прежний мировой рекорд на данной дистанции принадлежал японцу Акихиро Ямагучи (2.07,01), рекорд был установлен в сентябре 2012 года.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Ватанабэ занял шестое место, показав время 2.08.87. 

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