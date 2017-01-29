Дана Уайт: Макргегор совершит огромную глупость, если решит порвать с UFC

Президент UFC Дана Уайт уверен в том, что ирландский боец Конор Макгрегор допустить большую ошибку, если решит покинуть организацию.

- Если ты собираешь с фанатов по 5 долларов за интервью, ты точно скажешь какую-то чушь. Вы знаете, как я отношусь к Конору, я всегда проявлял уважение. Если он хочет пойти этой дорогой, то это будет колоссальная ошибка, - заявил Уайт.

Ранее Конор Макгрегор на платной пресс-конференции заявил о том, что он может организовать поединок с Флойдом Мэйвезером младшим по правилам бокса в обход UFC.

Сам Мэйвезер в свою очередь пересмотрел свое отношение к данному проекту и также не против выйти на ринг с ирландцем.

