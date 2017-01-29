Российские биатлонисты начали подготовку к чемпионату мира в Хохфильцене
Российский биатлонист Максим Цветков сообщил в своем Instagram, что сбор национальной команды перед чемпионатом мира в Хохфильцене начался.
Окончательный состав сборной на мировое первенство еще не объявлен.
Чемпионат мира пройдет с 8 по 19 февраля в Австрии. В текущем сезоне Цветков занимает девятое место в общем зачете Кубка мира, Антон Шипулин расположился на второй строчке, лидирует француз Мартен Фуркад.
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