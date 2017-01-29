Луис Энрике: Это хорошо, что футболисты могут уехать в Китай и заработать большие деньги

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не считает предосудительным отъезд звездных футболистов в Китай.

- Это хорошо, если игроки сейчас могут поехать в Китай и заработать там большие деньги. Такое случается во всех профессиях. Журналисты тоже всегда ищут более прибыльную работу. И после смены работы их не назовут предателем, в отличие от футболистов.



Могу ли я сам поехать в Китай? Не знаю. Я даже не могу сказать, что произойдет через неделю, не говоря о следующем сезоне, - заявил Луис Энрике.

Напомним, в зимнее трансферное окно контракты с китайскими клубами подписали сразу несколько звездных футболистов: Карлос Тевес, Халк, Аксель Витсель, Оскар и другие.

Луис Энрике тренирует «Барселону» с 2014 года. Ранее он работал с «Сельтой» и «Ромой».

