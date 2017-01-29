Гендиректор: Брызгалов и Дьяков с высокой долей вероятности перейдут в «Анжи»

Генеральный директор «Анжи» Саид Абдулаев рассказал, что футболисты Сергей Брызгалов и Виталий Дьяков с высокой долей вероятности продолжат карьеру в махачкалинском клубе.

- Информация о переговорах с ними соответствует действительности. Вероятность их перехода очень высока, рассматривается вариант аренды, - сказал Абдулаев ТАСС.

В текущем сезоне 24-летний Брызгалов провел за «Терек» четыре матча. Его контракт с грозненцами действителен до лета 2020 года. С 2011 по 2016 годы Брызгалов играл за «Спартак». В составе красно-белых он провел 47 матчей и забил один мяч.

27-летний Дьяков сыграл за «Динамо» 14 матчей в ФНЛ и забил один мяч.

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