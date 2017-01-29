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Дэйви Проппер: Слухи об интересе «Зенита» меня не так сильно беспокоят, это дело клубов

Источник:  De TelegraafКомментарии

Полузащитник ПСВ Дэйви Проппер прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Зенита»

- Об этих слухах пишут уже некоторое время, но меня это не так сильно беспокоит. Сейчас это дело клубов, и если придет какое-то предложение - я над ним подумаю, - цитирует игрока De Telegraaf.

Отметим, накануне, 28 января, Проппер принял участие в матче чемпионата Голландии против «Хераклеса» и забил победный гол на 87-й минуте. ПСВ выиграл матч со счетом 2:1.

Напомним, ранее главный тренер клуба из Эйндховена Филлип Коку заявил, что ПСВ отклонил предложение «Зенита» о трансфере полузащитника. Также специалист рассчитывает, что игрок останется в команде до конца сезона. По данным голландских СМИ, сине-бело-голубые предлагали за переход голландца 14 миллионов евро. Также стало известно, что вместо Проппера «Зенит» постарается приобрести у «Ростова» полузащитника Кристиана Нобоа.

25-летний голландец выступает за ПСВ с 2015 года. В сезоне 2016/2017 Проппер отметился пятью голами в 20 матчах Эредивизи. Также на счету полузащитника гол в ворота «Ростова» в игре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).

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