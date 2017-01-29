В сирийском Алеппо сыгран первый футбольный матч за 5 лет

В сирийском городе Алеппо, ставшем эпицентром вооруженного противостояния, сегодня был сыгран первый футбольный матч с 2011 года.

Клуб «Аль-Иттихад» переиграл «Хуррию» со счетом 2:1.

What a moment.



Football has finally returned to Aleppo after five years of war https://t.co/QQ2O13uqf4 pic.twitter.com/JrKjQYLs57 — BBC Sport (@BBCSport) 29 января 2017 г.

- Это наше право — играть в Алеппо. Здесь мы чувствуем себя гораздо лучше. Когда мы играем на своем поле и на глазах у своих фанатов - все воспринимается совсем иначе, - заявил игрок «Хуррии» Фирас аль-Ахмад,

Городской стадион не был должным образом подготовлен к проведению игры: часть его серьезно пострадала во время обстрелов, трава на поле высохла и утратила зеленый цвет, а футболистов и зрителей охраняли усиленные наряды полиции.

В середине декабря Алеппо был освобожден от боевиков, принадлежащих к террористическим группировкам.



