В сирийском Алеппо сыгран первый футбольный матч за 5 лет

В сирийском городе Алеппо, ставшем эпицентром вооруженного противостояния, сегодня был сыгран первый футбольный матч с 2011 года.

Клуб «Аль-Иттихад» переиграл «Хуррию» со счетом 2:1.

What a moment.



Football has finally returned to Aleppo after five years of war https://t.co/QQ2O13uqf4 pic.twitter.com/JrKjQYLs57