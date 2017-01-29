Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер6:4, 3:6, 1:0Надаль
Биатлон  Смешанная эстафета
Футбол  ДР Конго- : -Гана
Биатлон  Супермикст
Хоккей  ЦСКА- : -Металлург
Футбол  ПСЖ- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В сирийском Алеппо сыгран первый футбольный матч за 5 лет

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В сирийском Алеппо сыгран первый футбольный матч за 5 лет
Источник: Twitter.com

В сирийском городе Алеппо, ставшем эпицентром вооруженного противостояния, сегодня был сыгран первый футбольный матч с 2011 года.

Клуб «Аль-Иттихад» переиграл «Хуррию» со счетом 2:1.

- Это наше право — играть в Алеппо. Здесь мы чувствуем себя гораздо лучше. Когда мы играем на своем поле и на глазах у своих фанатов - все воспринимается совсем иначе, - заявил игрок «Хуррии» Фирас аль-Ахмад,

Городской стадион не был должным образом подготовлен к проведению игры: часть его серьезно пострадала во время обстрелов, трава на поле высохла и утратила зеленый цвет, а футболистов и зрителей охраняли усиленные наряды полиции.

В середине декабря Алеппо был освобожден от боевиков, принадлежащих к террористическим группировкам.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Олимпиада
Фильм «Икар» с участием Родченкова получил премию имени Оруэлла
Биатлон
Виролайнен и Гараничев одержали победу в супермиксте на чемпионате Европы
Футбол
Тьерри Анри: Судьи начали влиять на чемпионскую гонку в АПЛ, нам нужны видеоповторы
Хоккей
Российские хоккеистки разгромили команду США в стартовом матче Универсиады
Футбол
В сирийском Алеппо сыгран первый футбольный матч за 5 лет
Футбол
Дэйви Проппер: Слухи об интересе «Зенита» меня не так сильно беспокоят, это дело клубов
Футбол
Гендиректор: Брызгалов и Дьяков с высокой долей вероятности перейдут в «Анжи»
Футбол
Луис Энрике: Это хорошо, что футболисты могут уехать в Китай и заработать большие деньги
MMA
Дана Уайт: Макргегор совершит огромную глупость, если решит порвать с UFC
Плавание
Японец Ватанабэ побил мировой рекорд на дистанции 200 м брассом
все новости