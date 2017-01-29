Евгения Медведева: Хочу знать пять языков, как Костнер

Российская фигуристка Евгения Медведева, победившая на чемпионате Европы в Остраве, рассказала, в чем хочет брать пример с итальянки Каролины Костнер.

- На вручении малых медалей я спросила у нее, сколько языков она знает. Каролина ответила, что пять. Я поняла, что это одна из целей в моей жизни. Знать пять языков - это круто.

Что касается моего английского, то я стараюсь учить его. Делаю это стихийно - раз слово услышу, два слово запомню. Получается разговорный английский, - сказала Медведева ТАСС.

Напомним, в пятницу Медведева одержала победу на втором континентальном первенстве подряд. На турнире, проходящем в чешской Остраве, она установила два мировых рекорда: в произвольной программе, набрав 150,79 балла, и по сумме обеих программ - 229,71.