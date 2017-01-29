Олег Согрин: Настраивались дать бой «Зениту», в какие-то моменты у «Динамо-ЛО» это получалось

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин поделился впечатлениями от встречи с казанским «Зенитом» в рамках 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд (0:3).

– Играть было интересно, но сложно. Счет на табло отражает соотношение сил на сегодняшний день. Мы настраивались дать бой, пытались навязать сопернику борьбу. В какие-то моменты получалось, в какие-то – нет, но уровень команд, конечно, разный. Будем работать дальше. Попытаемся через эту игру подготовиться к следующим, – цитирует Согрина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Напомним, «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» дома в трех партиях. Счет встречи по сетам – 25:18, 25:19, 25:18. Для казанцев это 17-я победа подряд в Суперлиге. Набрав 50 очков, подопечные Владимира Алекно лидируют в турнирной таблице чемпионата. Динамовцы, имея в активе 19 очков, занимают девятое место.

В 18-м туре Суперлиги «Зенит-Казань» встретится на выезде с кемеровским «Кузбассом», а «Динамо-ЛО» примет в Санкт-Петербурге уфимский «Урал». Игры запланированы на 5 февраля.