Тьерри Анри: Судьи начали влиять на чемпионскую гонку в АПЛ, нам нужны видеоповторы

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри выступил за скорейшее введение в английской премьер-лиге системы видеоповторов в помощь судьям.

- В конце прошлой недели был эпизод с фолом против Стерлингав матче «Мансити» с «Тоттенхэмом». Как судья не назначил пенальти? А как «Халлу» не дали пенальти за фол Маркоса Алонсо? Почему судья не зафиксировал офсайд у Косельни перед пенальти в ворота «Бернли», с которого «Арсенал» забил победный мяч?



«Челси» и «Арсенал» могли бы потерять очки, а «Сити» почти наверняка одержал бы победу . Все это влияет на чемпионскую гонку. Судьям нужна помощь. Игра стала настолько быстрой, что они просто не успевают за развитием событий. Когда Бельерин бежит в контратаку, за ним трудно успеть даже профессиональному футболисту, а судья должен не просто быть рядом, но и все четко видеть.



Нам нужен еще один судья, который сидел бы перед экраном телевизора и мог бы быстро принимать решения в спорных моментах, а затем передавать их арбитрам в поле, - заявил Анри.

Напомним, система видеоповторов использовалась в матчах клубного чемпионата мира-2016.

По мнению чиновников ФИФА, новшество должно быть тщательно протестировано перед внедрением в широкую практику.