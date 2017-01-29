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Тьерри Анри: Судьи начали влиять на чемпионскую гонку в АПЛ, нам нужны видеоповторы

Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри выступил за скорейшее введение в английской премьер-лиге системы видеоповторов в помощь судьям. 

- В конце прошлой недели был эпизод с фолом против Стерлингав матче «Мансити» с «Тоттенхэмом». Как судья не назначил пенальти? А как «Халлу» не дали пенальти за фол Маркоса Алонсо? Почему судья не зафиксировал офсайд у Косельни перед пенальти в ворота «Бернли», с которого «Арсенал» забил победный мяч?

«Челси» и «Арсенал» могли бы потерять очки, а «Сити» почти наверняка одержал бы победу . Все это влияет на чемпионскую гонку. Судьям нужна помощь. Игра стала настолько быстрой, что они просто не успевают за развитием событий. Когда Бельерин бежит в контратаку, за ним трудно успеть даже профессиональному футболисту, а судья должен не просто быть рядом, но и все четко видеть.

Нам нужен еще один судья, который сидел бы перед экраном телевизора и мог бы быстро принимать решения в спорных моментах, а затем передавать их арбитрам в поле, - заявил Анри.

Напомним, система видеоповторов использовалась в матчах клубного чемпионата мира-2016.

По мнению чиновников ФИФА, новшество должно быть тщательно протестировано перед внедрением в широкую практику.

Джанни Инфантино: Система видеоповторов прекрасно зарекомендовала себя

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