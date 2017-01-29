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Виролайнен и Гараничев одержали победу в супермиксте на чемпионате Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россияне Дарья Виролайнен и Евгений Гараничев одержали победу в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы в Польше.

Наш дуэт использовал семь дополнительных патронов, но обошелся без штрафных кругов. Второе место заняли норвежские биатлонисты - Ингрид Тандревольд, Ветле Кристиансен. 

Тройку замкнули хозяева турнира - поляки. 

В 15:00 состоится классическая смешанная эстафета. За Россию выступят Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов.  

Чемпионат Европы

Супермикст

1. Россия (Виролайнен, Гараничев) - 37.10.2 (0+7)

2.  Норвегия (Тандревольд, Кристиансен) - +6.3 (0+7)

3. Польша (Гузик, Гузик) -+13.9 (0+5)

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