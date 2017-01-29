Фильм «Икар» с участием Родченкова получил премию имени Оруэлла
Документальный фильм «Икар» с участием бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова получил награду имени Джорджа Оруэлла на кинофестивале «Санденс» в США.
Об этом сообщает официальный сайт фестиваля.
Режиссер фильма «Икар» Брайан Фогель попытался доказать, что, приняв анаболические стероиды и другие запрещенные препараты, он смог бы улучшить свои результаты, обойдя проверку со стороны антидопинговых структур.
В то же время, Григорий Родченков признается, что он создал в России государственную систему прикрытия применения допинга именитыми спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.
В фильме Родченков сравнивает себя с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, передавшим СМИ секретные данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании.
Зрители устроили авторам фильма «Икар» овацию стоя по окончании просмотра.
Премия имени Оруэлла традиционно вручается фильму, который «открывает правду в то время, когда истина стала не такой востребованной».