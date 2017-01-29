Роман Шишкин: Воспринял как профессионал решение «Локомотива» о расставании

Защитник Роман Шишкин прокомментировал свой переход из «Локомотива» в «Краснодар».

В начале января «Локомотив» объявил, что Шишкин, как и еще четыре игрока, не полетит на первый сбор команды, а клуб не прочь расстаться с ним.

- Отнесся к этому решению как профессионал. В декабре меня уведомили, что я не еду на первый сбор и могу вести переговоры с другими клубами. На меня вышли представители «Краснодара», и мы договорились об аренде до конца сезона, - рассказал Шишкин ТАСС.

Шишкин перешел в «Краснодар» на правах аренды до конца текущего сезона. Футболист прошел медицинское обследование, подписал с «горожанами» контракт и готов присоединиться к своей новой команде на сборе в Испании, который стартует 29 января.

В текущем сезоне 30-летний Роман Шишкин провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах.