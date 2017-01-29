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День в истории. Ромарио - 51!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Ромарио - 51!

Сегодня день рождения отмечает бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио.

Ромарио родился 29 января 1966 года в Рио-де-Жанейро.

Начал карьеру в местном клубе «Васко да Гама», однако уже в юном возрасте нападающий отличался непростым характером. В частности, он был исключен из юношеской сборной Бразилии за нарушения спортивного режима.

Ромарио стал одним из героев олимпийского турнира 1988 года, где бразильцы дошли до финала и уступили в дополнительное время команде СССР, которую тренировал Анатолий Бышовец.

В Европе форвард, обладавший врожденным голевым чутьем, сделал себе имя, играя за голландский ПСВ. В 1993 году «Барселона» купила Ромарио за 3 миллиона фунтов стерлингов (вскоре тот же карьерный путь пройдет другой знаменитый бразильский бомбардир - Роналдо).

В стане каталонцев Ромарио образовал ударный тандем форвардом с болгарином Христо Стоичковым. Дружина под управлением Йохана Кройфа выиграла чемпионат Испании, дошла до финала Лиги чемпионов, но там сенсационно уступила «Милану» Фабио Капелло (0:4).

В составе сборной Бразилии Ромарио стал чемпионом мира (1994) и двукратным обладателем Кубка Америки. Он забил 55 мячей в 70 проведенных матчах с составе пентакампеонов.

В 2010 году Ромарио был избран в нижнюю палату Национального конгресса Бразилии от Социалистической партии.

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